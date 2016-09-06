العنابيون يسحبون 40 مليارا يوميا من مكاتب البريد





وليد هري

تشهد مكاتب «بريد الجزائر» بولاية عنابة اكتظاظا كبيرا على مدار الأيام الماضية وذلك نظرا لتهافت الزبائن على سحب أجورهم الشهرية، وما أدى إلى ارتفاع نسبي في الأموال التي يتم سحبها يوميا.حيث أوضح المدير الولائي لمؤسسة «بريد الجزائر» بعنابة أن مصالحه سجلت منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري معدل سحب يومي إجمالي للأموال عبر يقدر بـ 400 مليون دينار أي ما يعادل 40 مليار سنتيم، وحسب المتحدث فلم يسجل أي نقص في السيولة المالية وذلك بالاتفاق مع بنك الجزائر والمصالح الأمنية من أجل السهر على تزويد مكاتب البريد بالسيولة المالية اللازمة وبأسرع وقت ممكن.وذلك تحسبا للدخول المدرسي وعيد الأضحى، وحسب المصدر ذاته فإن نسبة الزيادة في سحب الزبائن للأموال مقارنة بالأيام العادية تقدر بـ 10 بالمئة.فيما أشار إلى أن هذه كانت ستكون أكبر في حال قامت مختلف المؤسسات والإدارات العمومية التي تتعامل مع «بريد الجزائر» بصب رواتب الزبائن مسبقا، لافتا إلى أن أي من الجهات المذكورة لم تشعرهم إلى غاية الآن بشيء من هذا القبيل، وما تجدر الإشارة إليه فإن مكاتب البريد بولاية تصبح في مثل هذه المناسبات محجا للمئات من الزبائن، حتى أولئك الذين يقطنون في الولايات المجاورة، وهو ما يزيد الضغط على «بريد الجزائر» بولاية عنابة، كما أن هذا الأمر يتسبب في الكثير من الأحيان في نقص السيولة.