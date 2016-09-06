وزير الشباب والرياضة يؤكد أن وزارته ستتعامل مع قضايا الرشوة بحزم وشفافية

رد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي على السؤال الكتابي الذي طرح النائب حماني محمد الصغير المتعلق بالتلاعب في نتائج مباريات كرة القدم حيث أكد ولد علي على أن التلاعب في نتائج مباريات كرة القدم أصبح فعلا حديث العام والخاص ولكن غالبا ما تكون التصريحات في هذا الشأن غير مؤكدة بدليل تمكن الجهات المختصة سواء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو الرابطة المحترفة أو حتى الجهات القضائية من التدخل لتطبيق قانون العقوبات وفي القوانين الأساسية والتنظيمية للهيئات الرياضية المختصة،وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارته لم تتلق أي ملف يتعلق بقضية تخص الرشوة أو التلاعب في نتائج مباريات كرة القدم،وأكد أنه في حالة تسلم مصالحهم أي شكوى في هذا الإطار فإنها ستدرس بكل شفافية وسيتم تقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، ويبقى جواب الوزير غير مقنع خاصة وأنه تم تفجير العديد من الفضائح المتعلقة بالرشوة في مباريات الكرة المستديرة ولم يمر على آخر قضية فترة طويلة حيث كان فريق إتحاد عنابة ضحية تقديم الصاعد الجديد إلى الرابطة الثانية المحترفة اتحاد بسكرة الذي حاول رئيسها رشوة حارس اتحاد عنابة السابق كحول من أجل التلاعب بنتائج هذه المباراة ورغم تقديم الإدارة السابقة لملف ثقيل به تسجيلات صوتية للمكالمات الهاتفية ونسخة من تحويل قيمة مالية إلى رصيد حساب بريدي كتسبيقة لـ «الرشوة» لرابطة القسم الثاني هواة والاتحادية الجزائرية إلا أن الفريق الأول في عنابة لم ينل حقه في هذه القضية ولم تتحرك وزارة الشباب والرياضة من أجل إنصافه.

سليمان رفاس