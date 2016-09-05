مصطافون يودّعون البحر بطقوس بوذية ونساء يغزن منبع المشاكي طلبا للزواج والإنجاب

م. مسعود

في ظاهرة لم تألفها شواطئ ولاية جيجل ودع العشرات من زوار شواطئ عاصمة الكورنيش هذه الأخيرة بتظاهرات غريبة شبيهة بتلك التي أقامها بعض الشبان بكل من ولايتي عنابة وبجاية احتفالا ببعض الطقوس الهندية أو ما يعرف بمهرجان الألوان .وقد عاشت بعض الشواطئ الغربية من ولاية جيجل حسب مصادر « آخر ساعة» خلال اليومين الماضيين على وقع طقوس غريبة أقامها بعض المصطافين الذين لجأ بعضهم الى رمي البحر بالحجارة وترديد أغاني وترانيم غير مفهومة موازاة مع اشعالهم للشموع على مسافة تفوق الـ 200 متر وهو ما شد انتباه الكثيرين ممن شبهوا ما شاهدوه بالطقوس البوذية التي اعتاد الجزائريون على مشاهدتها عبر شاشات التلفزيون وكذا الأفلام الهندية ، ولم تقتصر هذه الظواهر الغريبة والتي باتت حديث عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي التي بثت بعضها فيديوهات حية حول هذه الطقوس الغريبة بل مست حتى منبع المشاكي بأعالي بلدية سلمى بن زيادة والذي تقاطرت عليه هو الآخر خلال الأيام الأخيرة عشرات النسوة القادمات من بعض الولايات المجاورة وحتى من ولاية جيجل ، واللائي قمن بدورهن بطقوس غريبة أمام المنبع المذكور طلبا للزواج والإنجاب وحتى الحظ ، والغريب أن أغلب من تقاطرن على هذا الموقع من الفتيات والجامعيات وهو ما زاد في استغرب الكثيرين كون هؤلاء يملكن حدا أدنى من الثقافة التي تمنعهن من هكذا تصرفات خصوصا وأن مثل هذه التصرفات أضرت كثيرا بسمعة المكان وحتى براحة بعض الزوار الذين ظلوا مشدوهين حيال ماشاهدته أعينهم .