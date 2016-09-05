المئات من مناصب الشغل متوفرة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية بعنابة





كشفت مصادر «آخر ساعة» أنه يوجد المئات من مناصب الشغل في الشركة الوطنية للسكك الحديدية في عنابة بعد تقاعد عدد معتبر من العمال في الأشهر الأخيرة بسبب اكمالهم لسنوات العمل القانونية،وحسب ما أكدته نفس المصادر فإنه يمكن تشغيل عدد معتبر من العمال في هذه الشركة الوطنية لكن تبقى نقاط الاستفهام مطروحة حول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع هذه المناصب في مختلف التخصصات خاصة أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعرف انتعاشا معتبرا في الخطوط مؤخرا خاصة مع اقتراب الدخول الجامعي وانطلاق قطار عنابة-سيدي عمار إضافة إلى باقي الخطوط كالذرعان والعاصمة،وينتظر الآلاف من الشباب المتخرجين من الجامعات ومن مراكز التكوين نيل حصتهم في المؤسسات الوطنية ويتمنون أن لا توزع المناصب بـ «المحاباة» ويستفيد منها أشخاص من مدن مجاورة في الوقت الذي يعاني شباب مدينة عنابة من جحيم «البطالة»،ومن المنتظر أن يتم الكشف في الأيام القادمة عن الصيغة التي سيتم من خلالها التشغيل في الشركة الوطنية للسكك الحديدية بعنابة.

سليمان رفاس