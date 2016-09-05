إحباط هجرة 29 حراقا برأس الحمراء





تمكن ليلة أول أمس حراس الشواطئ من الإطاحة بـ 29 «حراقا» كانوا على متن 3 قوارب خشبية بصدد الهجرة غير الشرعية نحو جزر سردينيا بإيطاليا حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.واستنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر فإن حراس الشواطئ وخلال جولتهم التفقدية في عرض البحر لفت انتباههم زورقا بصدد الحرقة انطلقت من شاطئ بقراط بعنابة ليتم توقيفهم وإحباط محاولة الهجرة ليتم توقيف 3 زوارق خشبية على متنها 29 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة وذلك شمال شرقي رأس الحمراء وتحديدا على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ليتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضدهم، للإشارة فإنه تم خلال اليومين المنصرمين إحباط هجرة 62 حراقا من ولاتي عنابة وسكيكدة كانوا بدورهم على متن قوارب تقليدية الصنع بصدد الهجرة غير الشرعية نحو جزر إيطاليا فيما تحدثت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول عدد كبير من الحراقة إلى جزر سردينيا وذلك من خلال إرسال فيديوهات يتحدثون فيها عن فرحتهم الكبيرة بعد وصولهم إلى إيطاليا.

آسيا بوقرة