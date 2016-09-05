والي تبسة يدعو لبعث المشاريع في بئر العاتر واسترجاع مكانتها

الحمزة سفيان

دعا أمس والي ولاية تبسة علي بوقرة إلى إشراك الفاعلين من المجتمع المدني والهيئات المنتخبة من أجل استرجاع مكانة بئر العاتر كقطب استثماري في مجالات شتى.وكشف الوالي خلال زيارة ميدانية قادته نهار أمس، إلى بلدية أم علي وبئر العاتر عن موافقة لجنة الولاية لترقية وبعث الاستثمار من 224 مشروعا استثماريا حيث استحوذت منها بئر العاتر على حصة الأسد أي بما يقارب 100 عقد امتياز لمنح تحاصيص أرضية وذلك للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية وكذا في الجانب التجاري والخدماتي والطاقوي، وفي أثناء متابعة والي الولاية لمدى إنطلاق هاته المشاريع التي دخلت 10 منها مرحلة النشاط فقد أكد علي بوقرة على ضرورة مرافقة المستثمرين لإنشاء مستثمراتهم لتطوير المنطقة والرقي بها في مجالات متعددة لكونها تتوفر على مقومات الاستثمار بهدف الرفع من المستوى المعيشي للمواطن من خلال توفير اليد العاملة خاصة فئة الشباب التي انغمست لسنوات في يد بارونات التهريب داعيا إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومتابعتهم لتحديد المشاكل التي تواجههم بعدما كانت بمثابة عائق في الانطلاق واستذكر الوالي علي بوقرة سنوات العز والرخاء التي كانت تعرفها بئر العاتر سنوات التسعينات من القرن 20 باعتبارها كانت قطبا تجاريا بامتياز، وعلى غرار ميدان الاستثمار عرفت زيارة الوالي قيامه بمعاينة بعض المشاريع التابعة لقطاع التربية والتعليم بالولاية قبل أن يعطي إشارة إنطاق الموسم الدراسي بثانوية فارس الطاهر وهناك استمع لانشغالات أولياء التلاميذ وتطلعاتهم حول ظروف التمدرس لهذه السنة بما أن هذه المؤسسة التعليمية أنجزت حديثا لتمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم بالقرب من مقرات سكناهم كما ستسمح الهياكل الجديدة بتقليل الضغط والاكتظاظ الحاصل في بعض المناطق حيث تدعم القطاع بـ 7 ثانويات جديدة بكل من الشريعة وقريقر وثليجان وبولحاف الدير وأم علي فضلا عن ثانويتين تعويضيتين لثانويتي العربي التبسي بتبسة وفارس الطاهر ببئر العاتر، ليصل عدد الثانويات إلى 48 ثانوية هذا وتسلم القطاع هيكلين وهما متوسطة جديدة بعين الفضة وتحويل ثانوية الشيخ العربي التبسي إلى متوسطة ليصل عدد المتوسطات إلى 107 بالولاية ناهيك عن استفادة هذا القطاع من 3 إبتدائيات جديدة بكل من المرموثية وتنوكلة وقريقر ليصل عدد الإبتدائيات بالولاية إلى 412 إبتدائية وبذلك تتوقع مديرية التربية لولاية تبسة أن يكون الدخول المدرسي الجديد عاديا ومميزا في الوقت نفسه.