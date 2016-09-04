توظيف الراسبين في مسابقة الأساتذة و استبعاد القائمة الاحتياطية





شهدت عملية التوظيف بالمناصب الشاغرة للموسم الدراسي الحالي عدة تلاعبات ، راح ضحيتها أصحاب المستويات الرفيعة الذين تمكنوا من اجتياز عتبات الامتحان الكتابي و حصلوا على مراتب متقدمة بالقائمة الاحتياطية.

حياة بودينار





حيث تم التوظيف عن طريق المحاباة لتكون المناصب من حق أسماء فشلت في المسابقة الأخيرة و حصلت على المراتب الأخيرة و لم تتمكن من الوصول إلى معدل 10 الذي اشترطته وزيرة التربية في عملية التوظيف، و الأكثر من هذا تم توظيف أشخاص اشتغلوا السنة الماضية لأيام لكن المديرين طردوهم بعد اكتشاف ضعف مستواهم وعدم قدرتهم على التحكم في التلاميذ وادارة الصف، ليظفروا هذه السنة بمناصب لمدة سنة كاملة ، رغم أنهم غير مؤهلين للتدريس بدليل رأي المديرين و كذا تذيلهم القائمة الاحتياطية وحصولهم على نقاط ضعيفة جدا في مسابقة توظيف الأساتذة التي أعلن عن نتائجها عقب عيد الفطر المبارك.وأبعد من تتوفر فيهم الشروط كحصولهم على ترتيب جيد في القائمة الاحتياطية ، وأصحاب النقاط الممتازة بالامتحانين الكتابي و الشفوي، لأسباب مجهولة رغم التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية بشأن أصحاب الحق في التوظيف بالمناصب الشاغرة.وستنعكس فوضى التوظيف على مردود قطاع التربية و يؤدي الى تدهور مستوى التلاميذ ، بعدما بينت المسابقة الأخيرة المستوى الحقيقي للكثير من المترشحين للمسابقة بعدما حصل البعض على معدلات أقل من 5 ، ما يجعلهم غير مؤهلين للتدريس – مثلما قالت وزيرة التربية – لكن الواقع أكد أن تعليمات بن غبريت ضربت عرض الحائط بعدما تم التلاعب بقوائم أصحاب الحق في التوظيف، وهو ما سيؤدي الى بروز موجة غضب كبيرة، حيث ستشهد مديريات التربية اليوم موجة احتجاجات يطالب أصحابها بتدخل مديري التربية من خلال التحقيق في الأسماء التي تم توظيفها مقابل اقصاء أصحاب الحق ، والاحتكام للقائمة الاحتياطية التي ستبين من الأولى بالظفر بالمناصب الشاغرة.