إحباط هجرة 62 حراقا من سكيكدة وعنابة





أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أمس السبت ان وحدات حراس الشواطئ بكل من عنابة وسكيكدة تمكنت من احباط 5 محاولات لهجرة غير شرعية لــ (62) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع . وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 2 سبتمبر2016 بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 06 مهربين وحجزت شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع و11 طنا من المواد الغذائية و2500 لتر من الوقود و3 مولدات كهربائية و9 مطارق ضغط و03 أجهزة كشف عن المعادن و(3864) وحدة من مواد التجميل و5 هواتف نقالة وبعين تيموشنت أوقف عناصر الدرك الوطني 4 أشخاص على متن مركبتين وبحوزتهم 7بنادق تقليدية وكمية من البارود. كما ضبط عناصر الدرك الوطني بكل من مستغانم وسعيدة مهربا وتم حجز (6022) وحدة من مختلف المشروبات.أما بورڤلة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 6 مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات.

عادل أمين