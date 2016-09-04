وزير الفلاحة يترأس لجنة الاستشراف داخل الأفلان

عادل أمين

قام حزب جبهة التحرير الوطني أمس بتنصيب لجنة الدراسات و الاستشراف المكلفة بوضع التصورات والدراسات الاستشرافية للحزب على الأمدين القريب والبعيد وذلك برئاسة وزير الفلاحة شلغوم عبد السلام و تضم اللجنة 24 عضوا من بينهم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي» طاهر حجار» و وزيرة العلاقات مع البرلمان «غنية الداليا « ووزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال «إيمان هدى فرعون».والهدف تنصيب لجنة الدراسات والاستشراف إلى جمع الأفكار و الرؤى بناء على تحاليل علمية تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات و الظروف الآنية والمستقبلية. رئيس اللجنة صرح بأن هذا الفضاء الحزبي مفتوح لكل إطارات ومناضلي الحزب و كذا الخبراء التي ستجتمع في الأيام المقبلة من أجل وضع برنامج عملها للشروع مباشرة في تحديد المحاور الكبرى التي ستعتمدها. و أوضح شلغوم أن اللجنة التي تم تنصيبها وفقا للمادة 37 من القانون الأساسي للحزب الذي صادق عليه مؤتمرالحزب في ماي 2015 ليس لها علاقة بالاستحقاقات القادمة، مؤكدا في آن واحد على أهميتها في وضع التصورات والدراسات الاستشرافية على الأمدين القريب و البعيد لتمكين قيادة الحزب من الاستفادة من القدرات العلمية و الكفاءات و من خبرة إطارات الحزب. فهذه اللجنة بالعمل التي ستقوم به وبأسلوبها وبأجواء أعمالها البعيدة عن التعصب و التشنجات ستكون البوتثقة التي ستنصب فيها الأفكار و الرؤى بناء على تحاليل علمية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات و الظروف الآنية والمستقبلية. وأشار أن هذه الأفكار والرؤى ستسمح بوضع الدراسات الإستراتيجية والتصورات التي تمكن الحزب من المساهمة البناءة و الفعلية في اقتراح الحلول و البدائل لمختلف القضايا المطروحة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .