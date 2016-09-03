عمال الخزينة العمومية يلتحقون بمناصبهم لصرف رواتب الوظيف العمومي





التحق نهار أمس أغلب عمال الخزينة العمومية بمناصبهم لإتمام إجراءات صرف رواتب الموظفين بمختلف الإطارات قبل نهاية الأسبوع الجاري حسب ما تضمنته تعليمة وزارة المالية التي وجهت إلى مختلف المديريات الفرعية عبر ولايات الوطن

بوسعادة فتيحة

وقد جاء إجراء تقديم عملية صرف رواتب عمال الوظيف العمومي وكذا مختلف القطاعات تحسبا لعيد الأضحى المبارك حسب ما أمرت به مصالح الحكومة الجزائرية علما أن العمال التابعين للوظيف العمومي تصرف رواتبهم الخاصة في شهر سبتمبر حسب ما هو معمول به في وقت سابق ما بين العاشر والعشرين من الشهر أي تزامنا مع أيام عيد الأضحى وهو ما جعل وزارة المالية تقرر عملية صرف الرواتب ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر إلى غاية الرابع من ذات الشهر لتصل إلى الموظفين المعنيين بالقرار في الوقت المناسب قبل حلول أيام العيد وتفاديا للفوضى التي قد تحدثها عملية صرف الرواتب دفعة واحدة حيث تم صرفها بالتدريج لتصل إلى مختلف القطاعات المعنية بحر الأسبوع القادم أي قبل نهاية الأسبوع كون بداية الأسبوع القادم ستتزامن مع وقفة عرفة ثم عيد الأضحى يوم الاثنين حسب ما أعلنته الجهات المعنية بالقرار بالجزائر. علما أنه استثني من القرار العمال التابعين للقطاعات الذين تصرف الرواتب مع نهاية الشهر كونهم تحصلوا على مستحقاتهم منذ بضعة أيام فقط إلى جانب المتقاعدين الذين صرفت منحهم يوم السادس والعشرين من شهر أوت حيث تنحصر العملية على الموظفين والعمال الذين تتزامن عملية صرف رواتبهم مع أيام عيد الأضحى أي ما بين العاشر والعشرين من شهر سبتمبر لتشمل المتقاعدين في صفوف إطارات الجيش وموظفي قطاع التربية والشرطة الذين يدخلون ضمن قطاع الوظيف العمومي وكذا موظفي قطاع المالية بمختلف رتبهم سواء عمال ومواطنين أو إطارات إضافة إلى رؤساء الدوائر والمنتخبين والمديرين والولاة.