بناء على تعليمة من وزارة المالية لإنهاء العملية قبل نهاية الأسبوع

عمال الخزينة العمومية يلتحقون بمناصبهم لصرف رواتب الوظيف العمومي

02.09.2016

 


التحق نهار أمس أغلب عمال الخزينة العمومية بمناصبهم لإتمام إجراءات صرف رواتب الموظفين بمختلف الإطارات قبل نهاية الأسبوع الجاري حسب ما تضمنته تعليمة وزارة المالية التي وجهت إلى مختلف المديريات الفرعية عبر ولايات الوطن

بوسعادة فتيحة

 

 

وقد جاء إجراء تقديم عملية صرف رواتب عمال الوظيف العمومي وكذا مختلف القطاعات تحسبا لعيد الأضحى المبارك حسب ما أمرت به مصالح الحكومة الجزائرية علما أن العمال التابعين للوظيف العمومي تصرف رواتبهم الخاصة في شهر  سبتمبر  حسب ما هو معمول به في وقت سابق ما بين العاشر والعشرين من الشهر  أي تزامنا مع أيام عيد الأضحى وهو ما جعل وزارة المالية تقرر عملية صرف الرواتب ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر إلى غاية الرابع من ذات الشهر لتصل إلى الموظفين المعنيين بالقرار في الوقت المناسب قبل حلول أيام العيد وتفاديا للفوضى التي قد تحدثها عملية صرف الرواتب دفعة واحدة حيث تم صرفها بالتدريج لتصل إلى مختلف القطاعات المعنية بحر الأسبوع القادم أي قبل نهاية الأسبوع كون بداية الأسبوع القادم ستتزامن مع وقفة عرفة ثم عيد الأضحى يوم الاثنين حسب ما أعلنته الجهات المعنية بالقرار بالجزائر. علما أنه استثني من القرار العمال التابعين للقطاعات الذين تصرف الرواتب مع نهاية الشهر كونهم تحصلوا على مستحقاتهم منذ بضعة أيام فقط إلى جانب المتقاعدين الذين صرفت منحهم يوم السادس والعشرين من شهر أوت حيث تنحصر العملية على الموظفين والعمال الذين تتزامن عملية صرف رواتبهم مع أيام عيد الأضحى أي ما بين العاشر والعشرين من شهر سبتمبر لتشمل المتقاعدين في صفوف إطارات الجيش وموظفي قطاع التربية والشرطة الذين يدخلون ضمن قطاع الوظيف العمومي وكذا موظفي قطاع المالية بمختلف رتبهم سواء  عمال ومواطنين أو إطارات إضافة إلى رؤساء الدوائر والمنتخبين والمديرين والولاة.

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