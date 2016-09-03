بن غبريت :«قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي و تعيين الأساتذة يكون على أساس الاستحقاقات»





أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أول أمس بالجزائر العاصمة أنه تم إدانة 15 شخصا بأحكام نهائية، منهم ثلاث إناث من بين المتورطين في الغش في بكالوريا 2016 وأوضحت بن غبريت في لقاء مع الشركاء الإجتماعيين عشية الدخول المدرسي 2016- 2017 أنه تم إيداع 16 متهما الحبس المؤقت،

صالح.ب

فيما تمت إدانة 15 متهما بأحكام نهائية من بينهم 3 إناث مشيرة إلى أن التحريات والتحقيقات القضائية لا تزال سارية ضد 119 شخصا منهم 35 أنثى، وبهذا يقدر عدد المحبوسين في فضيحة الغش في البكالوريا 31 شخصا من بينهم 15 شخصا حكم عليهم نهائيا بالسجن و16 آخرون يوجدون رهن الحبس المؤقت. وأضافت الوزيرة أن المعلومات المتحصل عليها من وزارة العدل تفيد بأن التحريات التي تمت على مستوى 22 ولاية ،شملت 137 شخصا ،تم ضبطهم في حالة غش منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا، مشيرة أن الإجراءات اتخذت في حق المتورطين في الغش بنشر الأسئلة والأجوبة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، انتحال هوية المترشح، استعمال الهواتف النقالة و«البلوتوث» والتواطؤ في عمليات الغش المؤطرين. من جانب آخر قررت وزيرة التربية والتعليم تقليص أيام امتحان شهادة البكالوريا 2017 من 5 إلى 3 أيام و إعادة النظر في معاملات المواد الأساسية في الشعب العلمية، وهذا بعد أن أظهر النظام الحالي المعتمد عجزه، في سياق آخر تأتي هذه التغييرات والتحقيقات على خلفية تسريبات لمواضيع امتحان بكالوريا ماي 2016 مما استدعى تنظيم دورة استثنائية لعدد من المواد في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 جوان الجاري.

قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي خلال سنتي 2016 و2017

أوضحت بن غبريت في لقائها مع الشركاء الاجتماعيين نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ عشية الدخول المدرسي 2017-2016 أن قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي خلال سنتي 2016 و2017 و أن المشكل لا يطرح بالنسبة لموظفي قطاع التربية خاصة الأساتذة الذين أودعوا ملفات للاستفادة من التقاعد النسبي في 2016 لأن القطاع لديه رزنامة، مشيرة إلى أن الموظفين الذين قدموا ملفاتهم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر2015، سيستفيدون من التقاعد أواخر شهر أوت من السنة المقبلة، كما شددت بن غبريت على أن المشكل لا يطرح بالنسبة للموظفين الذين سيودعون ملفاتهم مع الدخول المدرسي الحالي، بما أن الملف سيحال للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلة إن خروجهم سيكون في نهاية شهر أوت من سنة 2017، وأضافت الوزيرة أن الموظفين في القطاع يمكنهم أيضا إيداع ملفاتهم في آخر السنة الجارية وسيخضع ذلك للرزنامة التي تم تحديدها مسبقا ،مشددة أن جميع موظفي التربية الوطنية على علم بأن إيداع ملفات التقاعد يكون خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية، من جانب آخر اعتبرت الوزيرة أن حوالي 90 بالمائة من طلبات التقاعد ،تعود للتقاعد النسبي ,معلنة عن تنظيم ورشة حول الموضوع مع الشركاء الاجتماعيين في المستقبل القريب ،لتحديد النقائص و الإمكانيات المتاحة في هذا المجال إلى غاية آفاق 2030 ،معربة عن أملها في أن يكون النقاش موضوعي. أما النقطة الثالثة التي تطرقت لها بن غبريت فهي ملف التوظيف حيث أوضحت أن تعيين الأساتذة الناجحين في المسابقة الأخيرة في المناصب المحررة يكون على أساس الاستحقاق بحيث يبدأ التوظيف في الولاية وفي حالة عدم وجود التخصّص بها يتم اللجوء إلى القائمة الوطنية للتوظيف في هذا الاختصاص. واعتبرت أن هذه الطريقة تسمح بالقضاء على العجز من حيث الأساتذة لشغل المناصب المحررة من طرف نظرائهم الذين استفادوا من التقاعد. وأضافت أنها وجهت تعليمات لمديري التربية على المستوى الولائي بالشروع في توظيف الناجحين بصفة متعاقدين في الأول و ذلك بناءا على قائمة الإستحقاق و الترتيب .