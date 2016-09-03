الحكومة تأمر بصرف رواتب الوظيف العمومي قبل عيد الأضحى

أصدرت مصالح الحكومة الجزائرية قرارا بتنفيذ عملية صرف رواتب عمال وموظفي وكذا إطارات الوظيف العمومي كأقصى حد بداية الأسبوع القادم تحسبا لعيد الأضحى المنتظر يوم الاثنين القادم وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الأمر يتعلق بتقديم عملية صرف رواتب الموظفين والإطارات الذين يتلقون رواتبهم تزامنا مع حلول العيد أي ابتداء من التاسع أو العاشر من كل شهر حتى الخامس عشر أو العشرين من كل شهر وقد أمرت ذات المصالح بتسريع وتيرة صرف الرواتب لتصل إلى المعنيين قبل نهاية الأسبوع القادم. مع العلم أن أغلب الموظفين لا يتلقون رواتبهم مباشرة من الخزينة العمومية حيث تستغرق العملية تحويل الرواتب في مدة لا تقل عن الثلاثة أيام خاصة بالنسبة للموظفين الذين لديهم حسابات على مستوى البنوك.وهذا وتستمر عملية تقديم صرف الرواتب لكل من الموظفين بالإدارات العمومية وكذا التعليم والصحة والعديد من القطاعات إلى جانب المتقاعدين على مستوى القطاعات الذين يتلقون منحهم الشهرية بمنتصف الشهر أو الثامن عشر من كل شهر حسب القطاع.

بوسعادة فتيحة