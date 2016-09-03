الحكومة تأمر بصرف رواتب الوظيف العمومي قبل عيد الأضحى

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بناء على تعليمة من وزارة المالية لإنهاء العملية قبل نهاية الأسبوع : عمال الخزينة العمومية يلتحقون بمناصبهم لصرف رواتب الوظيف العمومي
-
أكدت إدانة 15 شخصا من المتورطين بالغش في بكالوريا 2016 : بن غبريت :«قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي و تعيين الأساتذة يكون على أساس الاستحقاقات»
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