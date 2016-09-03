«حظر التوقف العشوائي أمام المدارس.. وعناصر أمنية راجلة ومتنقلة لحماية التلاميذ من الاعتداءات»





عادل أمين

وضعت مصالح الشرطة والدرك قبل ساعات قليلة من بداية العام الدراسي الجديد 2017/2016 مخططا أمنيا محكما عبر جميع ولايات الوطن يهدف إلى تأمين المدارس بالعدد الكافي من أعوان الأمن وتكثيف الدوريات المتنقلة والراجلة لتأمين محيط المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاثة وحماية المتمدرسين من أية اعتداءات قد تحدث على غرار محاولات الاختطاف حيث ستحاط المؤسسات التربوية ابتداء من غدا الأحد موعد بداية العام المدرسي الجديد برعاية خاصة من قبل رجال الشرطة و الحماية المدنية بدءا بتأمين محيط المؤسسات ومنع التوقف العشوائي للسيارات أمامها لتسهيل عملية المراقبة و لتخليص محيط المؤسسة من أية شبهة ناهيك عن مراقبة معايير السلامة بداخلها. وكانت السلطات العمومية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد شددت من خلال التعليمات الموجهة لولاة الجمهورية 48 على ضرورة أن لن تترك المؤسسات التربوية ابتداء من هذا الدخول المدرسي بلا حماية أو مرافقة حيث سيتم تجنيد عناصر الشرطة و الحماية المدنية لمراقبة محيط المدارس داخليا وخارجيا بدءا بتأمين محيطها وحظر التوقف العشوائي. كما سيحظى التلاميذ بتأمين خاص من رجال الأمن قصد حمايتهم من أية محاولة لإلحاق الأذى بهم كما برمجت الشرطة دروسا على مدار السنة لصالح المتمدرسين لتوعيتهم بأهمية احترام قانون المرور وكذا الفطنة واليقظة. في المقابل أن أعوان الحماية المدنية مهمتها توفير السلامة للمتمدرسين والطاقم الإداري وذلك بالحرص على توفر تجهيزات الإطفاء و مخارج النجدة و منافذ التهوية اللازمة وكذا ممرات كافية لوصول الإسعاف في حال اقتضى الأمر ذلك. للإشارة فإن الدخول المدرسي لهده السنة سيكون مميزا على سابقه حيث سيلتحق ازيد من 08 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة مع دخول عدة إصلاحات جديدة في المناهج التربوية حيز التنفيذ على غرار كتب الجيل الثاني في انتظار فصل الحكومة في الاقتراحات التي رفعتها أواخر الشهر الفارط وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الى الوزير الأول عبد المالك سلال.