وزير الصحة «يطرد» رئيس مصلحة الاستعجالات بـ «مصطفى باشا»





قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بزيارة مفاجئة، ليلة الخميس، إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي «مصطفى باشا» بالعاصمة، حيث أمر بوضياف بمعاقبة مسؤول المصلحة الغائب عن دوام العمل، كما وقف عبد المالك بوضياف على معاناة المرضى بالمصلحة المكتظة، أين اكتشف تسيبا وإهمالا من طرف مسؤول الطاقم الطبي المناوب.

وحيد. هـ