«لوح يدعو النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية في قضايا التعدي على الأراضي الفلاحية»





أكد وزير العدل حافظ الأختام» الطيب لوح» أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابة العامة ووكلاء الجمهورية لتحريك الدعاوى العمومية في قضايا التعدي على الأراضي الفلاحية مباشرة في حالة تلقيهم شكاوى بهذا الخصوص في إشارة الى ضرورة محاربة ظاهرة الاستيلاء والتعدي على العقار الفلاحي وتحويله إلى أغراض أخرى. «لوح» وخلال زيارة التفقد التي قادته أول أمس الخميس إلى كل من محكمة الحراش و مشروع محكمة الدار البيضاء و مجلس قضاء الجزائر وفي رده على سؤال صحفي يخص الإجراءات القانونية المتخذة في قضية توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة و غير شرعية في حظيرة دنيا بارك بالجزائر العاصمة والتي تم الكشف عنها مؤخرا بقوله ستجدون الإجابة في المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية في إشارة واضحة منه إلى وجوب رفع دعوى قضائية من طرف وزير السياحة «نوري» الذي ندد بهذه التعاملات المشبوهة مؤخرا، حيث تنص المادة التي ذكر ها الوزير على أنه يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة و تقديم المعلومات و المستندات المتعلقة بذلك في حالة توفرها لديه.و من جهة أخرى عرج لوح على حادثة اختطاف و قتل الطفلة نهال حيث أفاد بأنه تم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من الشهود غير أنه و لحد الآن لم يتم توقيف أي شخص كما أشار إلى مخطط الإنذار المبكر الذي تم اعتماده مؤخرا لمحاربة هذا النوع من الجرائم و الرفع من فاعلية التدخل حيث تم تزويد كل الجهات المعنية به مع تكليف النواب العامين على المستوى المحلي بتنفيذه.

عادل أمين