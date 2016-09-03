عيد الأضحى سيكون يوم 12 سبتمبر القادم





سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 12 سبتمبر المقبل، حسبما أفادت المملكة العربية السعودية، و أن وقفة عرفة ستكون يوم الأحد 11 سبتمبر 2016. كما أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم أمس الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة و أن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون غدا الموافق لـ 3 سبتمبر على أن يكون الأحد يوم وقفة عرفات الموافق ل11 سبتمبر و يكون الاثنين يوم عيد الأضحى المبارك الموافق لـ 12 سبتمبر. وجاء قرار المملكة العربية السعودية بعد أن تعذر على لجنة الأهلة بهذا البلد رؤية الهلال بالعين المجردة أو التليسكوب أول أمس الخميس نظرا لكسوف الشمس.في سياق آخر سيكون شهر سبتمبر الأصعب على الجزائريين خاصة مع تزامن عيد الأضحى المبارك مع الدخول المدرسي الذي يفتتح غدا، وهو ما جعل الأسر الجزائرية تقف حائرة أمام توفير مصاريف هاتين المناسبتين. وبالحديث عن أسعار المواشي قبل أيام قليلة عن عيد الأضحى فقد شهدت نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا نسبيا في عدد من الأسواق التي تعتبر بورصة للمواشي في الجزائر ،ورغم هذا الانخفاض المسجل و الذي أوصل سعر الأضحية إلى 25 ألف دينار ،يبقى الخوف قائما لدى المواطنين من دخول المضاربين على الخط خلال الأيام القادمة بما يلهب الأسعار ويجعل الأضحية بعيدة عن متناول المواطن البسيط.

صالح.ب