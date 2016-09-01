بوتفليقة ينهي مهام 4 جنرالات في الجيش ويقوم بتعيينات جديدة





أنهى رئيس الجمهورية مهام مسؤولين كبار في الجيش على رأسهم رئيس أركان القوات البرية، اللواء عبد الغني مالطي، بالإضافة إلى 4 جنرالات آخرين، في حين تم تعيين اللواء عمر تلمساني في رئاسة أركان القوات البرية

ص.ب





وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 48) خمس مراسيم إنهاء مهام في وزارة الدفاع الوطني وثلاثة تعيينات جديدة وقعهم الرئيس بوتفليقة في 26 جويلية الفارط، حيث تمت تنحية رئيس أركان القوات البرية، اللواء عبد الغني مالطي، وكذلك اللواء بومدين معزوز الذي شغل منصب مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش. ونفس القرار شمل أيضا العميدين خليفة غوار، رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، والهاشمي بشيري رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية بوهران، في حين جاء إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، اللواء عمر تلمساني، على خلفية ترقيته إلى منصب أعلى وفي التعيينات الجديدة عين رئيس الجمهورية كل من العميد عبد الحكيم مراغني رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة وحسين محصول رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية بوهران.