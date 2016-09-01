إنزال كثيف لقوات الجيش الوطني بالقرب من الحدود الشرقية





الحمزة سفيان

قامت قيادة الجيش الوطني بإنزال كثيف للقوات العسكرية بهدف تعزيز التغطية الأمنية لتأمين حدودها الشرقية حيث شهدت بعدة مناطق حدودية في ولاية تبسة تحركات ميدانية حثيثة لقوات الجيش الشعبي الوطني، وجاء هذا على خلفية أحداث القصرين الأخيرة، وتفيد بعض المصادر أن تحركات الجيش جاءت وفق مخطط يهدف إلى غلق كافة النقاط المحتملة لتسلل الإرهابيين هروبا من المواجهات الحاصلة مع القوات التونسية، بعدما شهد جبل السمامة بمقاطعة القصرين التونسية، صبيحة يوم الاثنين المنصرم هجوما إرهابيا على دورية للجيش التونسي، حيث أن هذه الأخيرة كانت في مهمة لتأمين عمال شركة لتعبيد طريق بالمنطقة المذكورة أنفا، وبدأ الاعتداء الإرهابي بانفجار أربعة ألغام بمرور إحدى المدرعات العسكرية، إثر ذلك ظهرت مجموعة إرهابية بادر أفرادها بإطلاق وابل من الرصاص والقذائف والرمانات اليدوية على عناصر وحدة الجيش التونسي الذين كانوا داخل المدرعة وذلك من مختلف الاتجاهات، مما خلف استشهاد 3 جنود و إصابة 9 آخرين بجروح، هذا وتعرف الحدود التونسية منذ فترة تحركات لجماعات إرهابية من كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة حيث اتخذت من جبال الشعانبي بين الحدود الجزائرية والتونسية معقلا لها ولتنفيذ هجمات في منطقة القصرين، وبالمقابل فقد شنت قوات الأمن التونسي عدة حملات تمشيط بالمواقع القريبة من الحدودية الجزائرية للتنكيل بالمتطرفين وكان آخرها القضاء على أثنين منهم بعد مداهمتها أمس أحد البيوت بمدينة القصرين ومن الضفة الأخرى كثفت عناصر الجيش الوطني من تواجدها مبدية مجهودا كبيرا لأجل تأمين الشريط الحدودي للتصدي لأي تسلل محتمل للجماعات الإرهابية.