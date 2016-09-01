تراجع في الإعتمادات المالية لـ 2016 يرهن عملية تسوية ملفات التقاعد لعمال التربية





عادل أمين

أكد رئيس اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية لولاية عنابة «لعلالي عبد الرحمان» أن عدد ملفات التقاعد لعمال وموظفي القطاع المودعة على مستوى مصالح اللجنة وصل إلى 634 ملفا تعود إلى سبتمبر 2015 و يأتي هذا وسط حديث عن وجود أكثر من 200 ملف تقاعد نال الموافقة على مستوى مديرية التربية ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 900 ملف تنتظر التسوية المالية من اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية التي لم تتحصل على الميزانية المالية للسنة الجارية 2016 والتي في حدود 14 مليار سنتيم القيمة المالية المذكورة لم تصب لحد الساعة في حساب اللجنة ليبقى الإعتماد المالي موجودا على الورق فقط. وأضاف «لعلالي» أنه بإجراء عملية حساب بسيطة نجد أن المبلغ المطلوب من أجل تسوية هذا الكم الهائل من ملفات التقاعد يستوجب توفير حوالي 22 مليار سنتيم الأمر الذي يسجل وجود عجز يقارب 8 ملايير سنتيم دون الحديث عن باقي الملفات الأخرى المستعجلة كمنح الأرامل والأيتام والملفات الصحية التي تقدر بحوالي مليار و800 مليون سنتيم. وفي هذا الإطار أشار رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية عنابة لـ آخر ساعة أمس الأربعاء أنه بالرغم من تحويل العمرة والرحلات الخارجية للجان الولائية في الاعتماد المالي يسجل تراجع مقارنة بالسنة الفارطة. مؤكدا في هذا الشأن أنه أمام هذا العجز سيتم لاحقا وصول الاعتماد المالي إلى حساب اللجنة أين ستضطر الأخيرة إلى تسوية نصف عدد ملفات التقاعد المودعة وذلك اعتمادا على رقم الوصل المسلم للمتقاعدين حيث ستجري العملية في شفافية وعدالة وفق الإمكانيات المالية الموجودة.