انخفاض محسوس في درجات الحرارة ابتداء من اليوم





تشهد درجات الحرارة ابتداء من اليوم انخفاضا محسوسا خاصة بالمناطق الداخلية على غرار الولايات الساحلية تزامنا مع تشكل غيوم رعدية مع إمكانية تساقط كميات من الأمطار بالمرتفعات الداخلية للوطن حسب ما كشفته مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن درجات الحرارة تتراوح ما بين 28 و 26 درجة مؤوية بالمدن الساحلية مع تسجيل انخفاض محسوس في معدلات الرطوبة بالجو والتي ساهمت خلال الأيام الفارطة في زيادة معدل الإحساس بالحر فيما تنخفض درجات الحرارة بالمدن الداخلية إلى 30 درجة مؤوية. علما أن درجات الحرارة سجلت ارتفاعا محسوسا خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أوت وهو ما وصفته ذات المصادر بالأجواء العادية والتي تسجل بصفة عادية خلال شهر أوت، حيث سجلت خلال السنوات الفارطة ارتفاعا قياسيا لتتعدى 40 درجة مؤوية. هذا وتتوقع ذات المصادر بأن تكون الأجواء معتدلة خلال الأسابيع القادمة مع تسجيل ارتفاع في معدل الرطوبة وهو ما يساهم في زيادة الشعور بالحر خاصة مع تشكل الغيوم التي تخلق جوا مغلقا أو ما يعرف بالجو داخل البيت البلاستيكي ما يسمى بـ «قرين هاوس» ويتزامن الانخفاض في درجات الحرارة مع الدخول المدرسي المنتظر يوم الأحد القادم مما يضمن رجوع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في أجواء معتدلة خاصة بالمناطق الجنوبية حيث ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و 36 درجة مؤوية فيما تصل إلى 38 درجة مؤوية ببعض المناطق وهي أجواء عادية مقارنة بالأجواء المسجلة خلال شهر جويلية الفارط والتي فاقت 45 درجة مؤوية تحت الظل.

بوسعادة فتيحة