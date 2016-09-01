10 قتلى في حوادث مرور خلال يوم واحد

31.08.2016

 


لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح في 9 حوادث مرور سجلت خلال الفترة الممتدة من 30 إلى 31 أوت على الصعيد الوطني.  أوضحت حصيلة أعدتها الحماية المدنية أن أخطر حادث سجل بولاية أدرار، حيث خلف قتيلين (2) وجريحين (2) إثر اصطدام وقع بين سيارتين سياحيتين على الطريق الرابط بين تينركوك والبيض بلدية ودائرة تينركوك. كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم غرقا في البحر بولايات تيبازة وتيزي وزو وبومرداس في حين لقي مراهق (15 سنة )حتفه غرقا في بركة بولاية بشار. وحسب ذات المصدر فإن مصالح الحماية المدنية قامت بإخماد 11 حريق غابة و 4 أخرى في الأحراش.

 

 

 

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك