تسجيل حالتي وفاة وسط الحجاج الجزائريين

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سجلت اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج و العمرة حالتي وفاة في وسط الجزائريين منذ وصول الحجاج يوم 24 أوت إلى مكة، حسبما أكد أمس الأربعاء رئيس مركز البعثة مسعود بولجويجة. وتوفي الشخصان وهما في السبعينات وفاة طبيعية حسبما أكد رئيس مركز بعثة الحج والعمرة اعتمادا على تقرير للبعثة الطبية. وأكد بولجويجة أن الأمر يتعلق بحميد كاتب البالغ 73 سنة من العمر من ولاية الجزائر العاصمة الذي توفي وفاة طبيعية على مستوى المركز الطبي للبعثة«.والشخص المتوفى الثاني هو أحمد ديدي البالغ (72 سنة) من العمر وهو من ولاية تلمسان حيث توفي بشكل طبيعي خلال نومه بفندق أورجان البادية في منطقة الهجون بمكة. وتقوم اللجنة الطبية لمكة بفحص ما يعادل 350 حالة يوميا حسب ذات المصدر مشيرا إلى أن حالتين استلزمتا علاجات معمقة (أمراض قلبية وبولية) وتم نقلهما إلى مستشفى العربية السعودية»