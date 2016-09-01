الجزائر تودع ثلاثة ملفات لدى اليونسكو

أودعت الجزائر ثلاثة ملفات لتصنيف ضمن التراث الانساني العالمي حسب ما أعلن عنه سليمان حاشي مدير المركز الوطني للبحث في ما قبل التاريخ, الانتروبولوجيا والتاريخ. وأعلن حاشي خلال لقاء مع الصحافة خصص لتقديم «إستراتيجية وزارة الثقافة بخصوص حفظ التراث» أن الجزائر تقدمت بملف لتصنيف «الراي كغناء شعبي جزائري», «التقطار» (صناعة ماء الورد وماء الزهر), «كيالين الماء» (التسيير التقليدي للماء في الجنوب). وقد أودعت شهر مارس المنقضي الكلفات التي أتم المركز الوطني لبحوث ماقبل التاريخ الانثروبولوجيا والتاريخ دراستها, كما أوضح سليمان حاشي. ومن جهته اعتبر عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب أن تصنيف «الراي كغناء شعبي جزائري» هو إرادة لتصنيف هذا النوع الموسيقي ونصوصه الشعرية التي تعود إلى بدايات القرن الماضي والتي اختصت بالمرأة. وفي نفس السياق أضاف سليمان حاشي أن ملفا مغاربيا يعد قصد تصنيف «الكسكس» بالإضافة إلى قصد تصنيف «السرواي» و»الأشويق» و»حلي بني يني«.