فضيحة تزوير تهز وكالة أونساج بخنشلة





علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة أن نيابة محكمة خنشلة قد أمرت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة بمباشرة التحقيق في فضيحة ثقيلة هزت وكالة دعم وتشغيل الشباب بالولاية وذلك عقب شكوى حركها مدير الوكالة.

عمران. ب





وحسب مصادر آخر ساعة فإن وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة وبعد تلقيه شكوى رسمية من طرف مدير وكالة أونساج خنشلة ضد إطار بالوكالة ومستفيد يتهمهم فيها بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية واستعمال أختام رسمية دون وجه حق، أمرت النيابة عناصر الشرطة بفتح تحقيق في الفضيحة والاستماع إلى كل الأطراف القريبة أو البعيدة المعنية بالملف، حيث تكشف الشكوى أن موظفا بالوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب بخنشلة قام بعملية تزوير في ملف استفادة شقيقه من قرض يتجاوز 500 مليون سنتيم حيث أن الموظف قام بالتحايل على المدير ووضع له وثيقة غير قانونية تخص شقيقه لإمضائها دون علمه مع وثائق كثيرة ويتعلق الأمر بوثيقة أمر بسحب شيك بنكي بـ %70 خاصة بشقيق الموظف دون أن يقوم المستفيد باستكمال باقي الإجراءات منها إجراء محضر معاينة للعتاد واقتنائه والفاتورة النهائية، وقد كانت مراسلة لبنك عمومي بالولاية إلى مدير الوكالة سببا في كشف الفضيحة. حيث وبعد المراسلة قام المدير بفتح تحقيق إداري داخلي بالوكالة وهو التحقيق الذي كشف من خلاله أن الموظف قد قام بتزوير أمر بسحب الشيك البنكي لفائدة شقيقه، حيث يجرى حاليا الكشف عن حقيقة الختم الموضوع بالوثيقة هل هو ختم الوكالة الرسمي أو ختم آخر مزور يوجد لدى أطراف أخرى تقوم بتزوير محررات رسمية صادرة عن الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب هذا وقد باشرت الجهات الأمنية بالاستماع إلى جميع الأطراف في انتظار استكمال الملف وإحالته على الجهات القضائية، بدوره مدير الوكالة أصدر أمرا بتوقيف الموظف عن أداء مهامه إلى غاية انتهاء التحقيقات.