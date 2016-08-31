ترميم وصيانة 4 مدارس بقيمة مليارو 450 مليونا بالشرفة





انتهت أعمال الترميم و الصيانة بأربع مدراس ببلدية الشرفة ضمن مشروع تحسين بيئة التعليم و تحسبا للدخول المدرسي الذي لم يتبق عليه سوى أيام معدودة ،وحسب ما أكده لنا مير بلدية الشرفة فإن عملية ترميم أربع مدارس بالمنطقة قد كلفت البلدية مليار و 450 مليونا ،ويتعلق الأمر بمدرسة ولاد عطى الله و التي خصص لها مبلغ 340 مليونا ،لتصليح المساكة ودهن الأقسام وإعادة تصليح المطعم ، إضافة إلى نظافة المحيط داخل المؤسسة ،المدرسة الثانية التي تم ترميمها ،مدرسة عزيزي أحمد بمبلغ 260 مليونا ،والتي خصصت لتصليح المساكة لبعض الأقسام و إعادة الأبواب و النوافذ لكل الأقسام، وكذا عملية دهن المؤسسة ناهيك عن التنظيف الداخلي ،أما مدرسة لعبيدي محمد فإن عملية الترميم بها كلفت أكبر من غيرها بقيمة بلغت 600 مليونا استغلت لتصليح المساكة ودهن المؤسسة من الداخل و الخارج ،في الأخير كلفت عملية ترميم مدرسة زغاد محمد 250 مليونا ،وخصصت لترميم المطعم وسياج المدرسة و تجديد الأبواب .

صالح.ب