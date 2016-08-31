وزارة الداخلية ترصد 15 مليار دينار كدعم للبلديات لصيانة المؤسسات المدرسية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي على أن الدولة وفرت كل شروط نجاح الدخول المدرسي الجديد 2016 2017 الوشيك من خلال رصد مبلغ 15 مليار دينار كدعم للبلديات من أجل صيانة المؤسسات المدرسية و6 ملايير دينار للنقل المدرسي فضلا عن مواصلة الدولة تقديم منح التمدرس للمعوزين في إطار التضامن الاجتماعي، كما حث الوزير خلال زيارته لولاية البلدية أول أمس الاثنين السلطات المحلية للنهوض بالاستثمار المحلي وتشجيع أصحاب المشاريع الاستثمارية في الفلاحة والصناعة والسياحة لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للتنمية الاقتصادية للبلد وترقية المستوى المعيشي للمواطن، ودعا بدوي إلى ترشيد النفقات العمومية وتثمين الممتلكات والبحث عن إيجاد مداخيل جديدة للبلديات لتمويل مشاريعها بدأتها خاصة في ظل تقليص الواردات المالية جراء الضائقة التي تمر بها البلاد، كما تطرق الوزير أيضا الى جملة من الإجراءات التي قامت بها الدولة لبسط السكينة والأمن العمومي والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة كل أشكال العنف والظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الجزائري مثل اختطاف الأطفال وما تخلفه حوادث المرور من مأساة، من جهة أخرى دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية المجتمع المدني لمرافقة الجهد الذي تبذله الدولة في تنمية البلاد و الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لفائدة المواطن، وأوضح بدوي خلال زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى البليدة أن «المواطن و من خلال انخراطه في الجمعيات أصبح اليوم شريكا أساسيا في التنمية الوطنية و طلب منه أن لا يقتصر على المطالبة فقط و لكن أن يكون واع بالحفاظ على هذه المكاسب المحققة».

مايا.س