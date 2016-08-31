الشروع في استدعاء مكتتبي عدل 1 و2 بداية من 5 سبتمبر القادم





تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل في استدعاء مكتتبي عدل 1 و2 لسحب أوامر الدفع للأجزاء المتبقية ابتداء من 5 سبتمبر المقبل حسبما أفاد به أول أمس بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، وأوضح البيان أن استدعاءات سحب أوامر الدفع سيتم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة وفق مواعيد محددة، وسيكون مكتتبو برنامج عدل 1 الذين قاموا بدفع الشطر الثالث مدعوون لسحب أوامر الدفع للشطر الرابع وهذا بالنسبة لولايات الجزائر وسيدي بلعباس وباتنة وعنابة وسكيكدة، فيما سيستدعى مكتتبو برنامج عدل 2 الذين دفعوا الشطر الاول لدفع الشطر الثاني والثالث والرابع بالنسبة لولايات تيبازة وسطيف وخشنلة وباتنة و عين تيموشنت وبشار، وأضاف ذات المصدر أن أوامر الدفع بالنسبة لولاية الجزائر سيكون من مقر المديرية العامة لوكالة عدل الكائنة بسعيد حمدين ومن المديريات الولائية للولايات الاخرى.

مايا.س