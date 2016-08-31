السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة غدا الخميس





عادل أمين

دعت المحكمة العليا في السعودية أمس الثلاثاء عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء غد الخميس 29 من شهر ذي القعدة 1 سبتمبر .2016 وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنها «ترغب ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها. وأضافت أنها «تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكَلة في المناطق لهذا الغرض .ومن شأن معرفة اليوم الأول من ذي الحجة أن تحدد أيام مناسك الحج.خصوصاً يوم الثامن أو يوم التروية حيث يذهب الحجاج إلى منى، واليوم التاسع حيث يقفون في عرفة ثم يفيضون إلى مزدلفة، والعاشر الذي ينحرون فيه ويرمون جمرة العقبة، إضافة إلى أيام التشريق حيث يرمون الجمرات.وتتبع الدول الإسلامية السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم فريضة الحج وكان علماء فلكيون قد أعلنوا أن أول أيام عيد الاضحى المبارك ستكون يوم الـ 11 سبتمبر المقبل.