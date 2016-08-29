أغلبها يوظف عمالا غير مصرح بهم بعد ساعات الدوام
وزارة العمل تبرق مفتشياتها الجهوية لتجنيد فرق مراقبة لتفتيش محلات الخدمات ما بعد الرابعة مساء
29.08.2016
عبد الإله يفصح
راسلت وزارة العمل مختلف مفتشياتها الجهوية للعمل لضرورة تجنيد أعوان مراقبة ما بعد ساعات الدوام بغية وضع تحت مجهرهم المحلات الناشطة في مجال الخدمات و التي توظيف فرقا من العمال ما بعد الساعة الرابعة مساءا مع الإشارة إلى أن هاته الفئة الشغيلة غير مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي و هذا للتحايل على مصالح الرقابة التي غالبا ما تشتغل و تكثف من حملاتها الرقابية خلال فترات الدوام التي تنطلق من الثامنة إلى غاية الرابعة مساءا ،حيث ستطلق مفتشيات العمل الجهوية ، فرقا للتفتيش و المراقبة والتي ستمس مختلف المحلات ذات الطابع الخدماتي للوقوف على المخالفات المرتكبة في حق العمال لاسيما و أنها توظف العمال المصرح بهم في ساعات الدوام العادية و غير المصرح بهم في الساعات التي تغيب فيها أعين المراقبين ،حيث كشفت مصادر آخر ساعة أن فرق التفتيش ستطلق عملها بداية من الساعة الرابعة مساء إلى غاية السابعة و ستمس المطاعم ، محلات الأكل الخفيف، صالونات الشاي و المقاهي، محلات الحلاقة و غيرها من المحلات ذات الطابع الخدماتي و هذا بغية الوقوف على كل كبيرة و صغيرة و الحد من التجاوزات و المخالفات التي باتت تسجل بقوة بالقطاع لاسيما من قبل المؤسسات الخاصة التي احتلت الصدارة في عدد الشكاوى المطروحة من قبل العمال لدى المفتشيات الجهوية للعمل.
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