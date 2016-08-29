مدير النشاط الاجتماعي يكشف تخصيص 1.400 مليار سنتيم للمعوزين

ل.عزالدين

كشف مدير النشاط الاجتماعي لولاية قالمة السيد لياس قبي بأن مصالحه وفي إطار برنامج التضامن الوطني الذي تشرف عليه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خصصت مبلغ 1.400 مليار سنتيم من أجل التكفل بتلاميذ الطور الابتدائي و المحصيين ضمن قوائم العائلات المعوزة عبر إقليم الولاية و المقدر عددهم بـ 2107 تلاميذ معوزين حيث خصصت في هذا الإطار 9800 حصة تتمثل في المحافظ و الأدوات المدرسية و المآزر وهي الحصة التي تمثل نسبة 45 بالمئة حسب ذات المتحدث من العدد الإجمالي للمعوزين و التي من المقرر أن تشمل أيضا الأطفال المتواجدين على مستوى المراكز الستة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي بالولاية ومن المنتظر أن تتكفل مديرية الإدارة المحلية و البلديات وحتى المحسنين بالنسبة المتبقية و المقدرة بـ 55 بالمئة من مجموع المعوزيين المحصيين ، عبر إقليم الولاية وهذا دائما في إطار عمليات التضامن والتكافل التي تقوم به مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قالمة ، وفي ذات السياق يضيف ذات المتحدث بأنه قد تم تخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم من أجل اقتناء نظارات طبية للتلاميذ ضعيفي البصر من المقرر أن يستفيد منها أزيد من 245 تلميذا وتلميذة إلى جانب هذا خصصت المديرية مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم من أجل اقتناء عدد من المدافئ التي سوف يتم توزيعها على المدارس المتواجدة بالمناطق النائية بالولاية، و يدخل هذا دائما في اطار سياسة الدولة المنتهجة في مجال التضامن الوطني .