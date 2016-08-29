تجدد انقطاع الإترنت يؤرق الجزائريين





لا يزال مشكل انقطاع الإنترنت يؤرق الجزائريين خاصة بالمناطق الشرقية الذين يعانون الأمرين من هذا المشكل منذ يومين ،إذ يجد الكثير منهم صعوبة في الولوج إلى محرك البحث غوغل واليوتوب والجيميل ، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفايسبوك و تويتر ،وقد سبب هذا المشكل في الانترنت حالة من الاستياء لدى الكثيرين خاصة أصحاب الشركات و المؤسسات الصغيرة الذين تعطلت أعمالهم ، كما أن هذا الانقطاع مس الإنترنت التي توفرها شركات الهاتف النقال موبيليس و أوريدو و جيزي ،مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعاني فيها الجزائريون من هذا المشكل الذي بات يؤرقهم ويتكرر في كل مرة كان آخرها قبل أسبوعين أين انقطعت لأربعة أيام ،قبل أن تعلن بعدها اتصالات الجزائر عن عودتها إلى حالتها الطبيعية عقب الانتهاء من أشغال التوسيع و الصيانة التي أجريت خلال الأيام الماضية ،كما أوضحت أن سبب تذبذبها راجع للأشغال التي تندرج في إطار عصرنة شبكة اتصالات الجزائر ما أدى إلى تسجيل اضطرابات على شبكة الأنترنت في بعض الولايات بشرق البلاد .لتؤكد بعدها أن الشبكة قد استقرت تماما و أن حركة الأنترنت عبر الشريط الدولي العابر قد عادت إلى حالتها الطبيعية ،قبل أن يتفاجأ المواطنون بعدها بعودة انقطاع الأنترنت خلال اليومين الماضيين.وفي ظل هذا وذاك يبقى المواطن حائرا بين ارتفاع التسعيرة و التذبذب الواضح في الإنترنت و الصعوبة في الدخول إلى كثير من المواقع . صالح.ب