الإفراج عن قائمة السكنات الإجتماعية سيدي عمار نهاية سبتمبر القادم





كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي ببلدية سيدي عمار سيكون نهاية شهر سبتمبر كأقصى حد.

بوسعادة فتيحة





ويتعلق الأمر بالشطر الأول الذي يتضمن أزيد من 200 وحدة سكنية في انتظار الإفراج عن القائمة أو الحصة الثانية التي تتضمن أزيد من ألف وحدة سكنية في إطار الشطر الثاني من حصة السكن التي استفادت منها بلدية سيدي عمار خلال السنوات الفارطة وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن عملية دراسة الملفات على مستوى لجنة الدائرة المكلفة بالعملية قاربت على الانتهاء بالنسبة للملفات المودعة لدى المصالح المعنية حتى سنة 2010 مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية لبعض العائلات، علما أن عملية توزيع السكنات ببلدية سيدي عمار تم تأجيلها في وقت سابق موازاة مع عملية دراسة وفرز الملفات الخاصة بطالبي السكن ببلدية الحجار التابعة لنفس الدائرة والتي تم الإفراج بها عن القائمة الإسمية للمستفيدين قبل شهر رمضان الفارط فيما أجلت عملية الإفراج عن القائمة الخاصة ببلدية سيدي عمار بسبب الكم الهائل من الطلبات المودعة على مستوى مصالح البلدية إلى جانب تأخر عملية التحقيقات الميدانية بسبب اتساع رقعة المساحة الإجمالية التي تتربع عليها بلدية سيدي عمار وكذا كثرة الطلبات التي تساوي ضعف الملفات المودعة على مستوى مصالح بلدية الحجار. هذا وقد شهدت بلدية سيدي عمار منذ حوالي عامين عملية توزيع أزيد من 500 سكن في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة على مستوى تراب البلدية كانت آخر مرة تشهد فيها سيدي عمار عملية توزيع تتعلق بالسكنات الإجتماعية في انتظار عملية الإفراج عن القائمة النهائية التي تدخل في إطار الشطر الأول من الحصة الإجمالية المخصصة لبلدية سيدي عمار والتي ستشمل جميع أحياء البلدية خاصة الأحياء النائية والمعزولة.