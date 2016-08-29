تأجيل التحقيق مع 32 متهما في قضية الفساد بالشرفة إلى بداية سبتمبر

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كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأنه تم تأجيل التحقيق مع المتهمين والشهود في قضية تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ببلدية الشرفة بدائرة عين الباردة إلى الفاتح من شهر سبتمبر القادم على خلفية تحويل قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بمتابعة ملف القضية على مستوى المحكمة الابتدائية ببرحال إلى ولاية الطارف في إطار الحركة التي شهدها سلك القضاء مؤخرا ويتعلق الأمر حسب ما كانت قد أشارت إليه آخر ساعة في أعداد سابقة بنواب المجلس البلدي الذين يشكلون المعارضة إلى جانب رئيس البلدية ونائبه الأول ومقاولين وكذا أزيد من 14 موظفا بالبلدية يقدر عددهم بـ 32 شخصا بين متهمين وشهود كان من المفروض أن يخضع اثنين منهما اليوم أمام قاضي التحقيق في إطار سلسلة التحقيقات التي تمتد لشهر أكتوبر القادم لكن النائبين المبرمجين نهار أمس تفاجأ بقرار تأجيل التحقيقات إلى غاية التحاق قاضي التحقيق الذي سيتولى مهمة التحقيق في ملف القضية والمصادف للفاتح من شهر سبتمبر القادم وسيتم تحديد مواعيد أخرى لتواريخ التحقيقات المتتالية التي سيخضع لها المتهمون وكذا سماع الشهود من خلال توزيع استدعاءات أخرى ستصل جميع الأطراف حسب ما ستقرره السلطات القضائية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن آخر ساعة كانت قد انفردت بنشر تفاصيل تحويل ملف قضية تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ وكذا التزوير واستعمال المزور ببلدية الشرفة إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي كانت قد فتحتها مصالح فصيلة البحث والتحري التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة على خلفية الملف الذي تقدم به نواب المعارضة الذين يمثلون الأغلبية والمتضمن التجاوزات المذكورة سابقا، علما أن جميع بلديات دائرة عين الباردة بولاية عنابة تشهد تحقيقات مماثلة على خلفية التزوير واستعمال المزور وكذا فضائح تبديد المال العام وقضايا الفساد التي عصفت بكل من بلديات الشرفة وعين الباردة وكذا العملة مؤخرا.

بوسعادة فتيحة