المقصون من السكن بحي بوعقدية يحتجون أمام مقر الولاية





عادل أمين

جدد عدد من المواطنين المقصين من حصة 218 سكنا اجتماعيا بحي بوعقدية الاحتجاج أمام مقر الولاية أمس الأحد رافعين لافتة تدعو المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي «يوسف شرفة» إلى النظر في انشغالهم المطروح منذ عملية الترحيل الأخيرة بالحي المذكور التابع إداريا لبلدية البوني بعدما تم إقصاؤهم من الحصول على السكن بمنطقة الكاليتوسة ببرحال.المحتجون الذين تجمعوا بالقرب من البوابة ناشدوا الوالي بالنظر في وضعيتهم لكون الكثير منهم يبيت في العراء بعد تهديم بيوتهم الفوضوية يوم الترحيل حيث يطالبون بالاستفادة من السكن كغيرهم من جيرانهم الذين استفادوا من سكنات اجتماعية تتوفر على جميع شروط الحياة الكريمة والجدير بالإشارة فإن السلطات الولائية قامت الشهر الفارط بعملية ترحيل وإعادة الإسكان لمواطني البنايات الفوضوية بحي بوعقدية قبل أن يتم تهديم جميع البنايات الفوضوية التي كانت في المنطقة تمهيدا لاستغلالها تنمويا في المقابل تم إقصاء عدد من العائلات التي لا تزال تطالب بحقها وتمسكها بمطلبها في السكن.