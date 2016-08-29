بلدية عنابة تحدد مواقع نحر الأضاحي





عادل أمين

في إطار التحضيرات الجارية تحسبا لعيد الأضحى المبارك شرعت بلدية عنابة في التنسيق مع مختلف المصالح لرفع النفايات المنزلية والصلبة يوم العيد وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع يوم الخميس الفارط برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة تم من خلاله تحديد مواقع ذبح الكباش يوم العيد في الأحياء الحضرية بالقطاعات الخمسة وذلك من أجل تسهيل عملية المراقبة البيطرية للأضاحي وكذلك لتمكين عمال البلدية والمؤسسة العمومية «عنابة نظيفة» من رفع النفايات.وحسب النائب المكلف بالبيئة والمحيط «بن عابد عبد الحميد» فإن الاجتماع المذكور أعلن من خلاله رئيس البلدية عن توفير كل الإمكانيات لخدمة المواطن والحفاظ على الصحة من خلال نشاط مكتب حفظ الصحة التابع للبلدية وتحديد مواقع نحر الكباش يوم العيد والأماكن التي سيتفقدها بياطرة مختصون مع تقنيين وعمال البلدية لمراقبة المواشي.مؤكدا في هذا الإطار أن المواطن يتوجب عليه التعامل مع عمال النظافة من أجل تسهيل مهمتهم في رفع النفايات ومخلفات عمليات الذبح والسلخ للأضاحي وكذلك الاتصال بالبياطرة للتأكد من سلامة مواشيهم من أي أمراض.وحسب ذات المصدر فإن اجتماعا سيعقد غدا الاثنين بمديرية البيئة والمحيط بحضور جميع ممثلي الهيئات على غرار البلدية ومؤسسة «عنابة نظيفة» ومؤسسة التحسين الحضري من أجل التنسيق بين المؤسسات المذكورة والبلدية لجمع النفايات يوم العيد. وتتوقع مصادرنا أن يتم رفع 900 طن من النفايات خلال هذا اليوم.