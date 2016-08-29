الأساتذة يلتحقون بالمدارس يوم الأربعاء القادم





عادل أمين

يلتحق يوم الأربعاء القادم بالمؤسسات التربوية الأساتذة والإداريون تحسبا للدخول المدرسي للتلاميذ المقرر في 04 سبتمبر المقبل وهذه السنة سيلتحق الأساتذة بالمدارس 04 أيام قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2017/2016 وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت في منشور لها لمديري التربية التأكيد على الرزنامة المحددة لمختلف الأسلاك التربوية للدخول المدرسي القادم حيث حدد تاريخ 31 أوت الجاري لدخول الأساتذة والإداريين والتحاقهم بمؤسساتهم التعليمية وقبلها الـ 28 من نفس الشهر لمديري المؤسسات التربوية ويوم 04 سبتمبر القادم للتلاميذ حيث ينتظر التحاق أكثر من 08 ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة يوم الأحد القادم بمقاعد الدراسة.من جهتها شرعت مديريات التربية في إتمام عملية تسليم قرارات التعيين للأساتذة الجدد وإرسال نسخ منها إلى مؤسساتهم التربوية التي تم يعيينهم فيها بعد انتهاء فترة التكوين مؤخرا. وحسب مصادر مطلعة فإن وزارة التربية طالبت مديري التربية بالانتهاء من عملية تسليم المنح المدرسية قبل نهاية شهر سبتمبر القادم لتمكين تلاميذ العائلات المعوزة من اقتناء الأدوات المدرسية.