شخص يحاول اختطاف طفلة و اقتيادها إلى وجهة مجهولة بباتنة





اعتصم صباح أمس عشرات من المواطنين أمام مقر الأمن الحضري التاسع بحي «سوناتيبا « بباتنة مطالبين بإنزال أقصى العقاب بشخص حاول اختطاف طفلة صغيرة لا تتعدى الـ 10 سنوات و اقتيادها إلى مكان مجهول ، و حسب مصادر مقربة فإن الفاعل حاول إغراء الطفلة للذهاب معه إلى وجهة ما ، قبل أن يتفطن له أحد جيران الفتاة و يهرع لنجدتها و تخليصها منه و الاتصال بأهلها ، ليقوم بعدها مواطنون بالقبض على الفاعل و تسليمه إلى مصالح الشرطة بالأمن الحضري التاسع حيث فتح تحقيقا في الموضوع ، كما تجمع مواطنون غاضبون من جيران و أهل الفتاة أمام مقر الشرطة مطالبين بتسليمهم الفاعل ، حيث دخلوا في حوار مع عناصر الشرطة التي أكدت لهم أن القانون سيأخذ مجراه في القضية ، فيما عبر المواطنون عن استيائهم من هذه الأفعال و المخاوف التي تعيد إلى أذهانهم سيناريوهات مآسي اختطاف الأطفال ، و آخرهم الضحية نهال ، و تأتي الحادثة أياما قليلة بعد إعلان الحكومة عن تفعيل مخطط وطني لمكافحة اختطاف الأطفال .