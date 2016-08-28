إنجاز وحدتين لإنتاج الأنسولين والأمصال بالمنطقة الصناعية

م.مسعود

وقد وقف والي جيجل خلال هذه الزيارة بمعية الوفد المرافق له وكذا المستثمر الذي كان وراء بعث هذا المشروع على التقدم الذي تم إحرازه في انجاز هاتين الوحدتين وتحديدا وحدة إنتاج الأنسولين التي سيشرع في استغلالها مبدئيا خلال فترة لن تزيد عن الأربعة أشهر ، وهي الوحدة التي ستنطلق في الإنتاج بطاقة تعادل الأربعة ملايين علبة على أن تضاعف إنتاجها مستقبلا لتصل إلى 48 مليون علبة مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بهذا النوع من الأدوية الموجهة لمرضى السكري وربما دخول مرحلة التصدير لاحقا .وإلى جانب هذه الوحدة ستنطلق وحدة أخرى في الإنتاج الصيدلاني في المستقبل القريب برعاية نفس المستثمر ويتعلق بالأمر بوحدة انتاج أدوية المعدة والأمصال وهي الوحدة التي تعرف الأشغال بها هي الأخرى تقدما كبيرا ، وستشغل في مراحل الإنتاج الأولى قرابة 200 عامل من بينهم نحو 80 تقنيا ممن يجري تكوينهم بالخارج من أجل مباشرة مهامهم مع بداية هذه الوحدة في الاشتغال شأنها شأن وحدة الأنسولين التي ستشغل ما يقارب المئة عامل وستكون الأولى من نوعها في المغرب العربي وشمال إفريقيا والثانية إفريقيا من حيث مستوى الإنتاج .