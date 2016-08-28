إنقاذ أكثر من 4500 شخص من الغرق بوهران

تم إنقاذ 528 4 مصطاف من الموت المحقق على مستوى شواطئ ولاية وهران منذ بداية موسم الاصطياف للسنة الجارية حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. وحسب حصيلة مؤقتة أعدتها مصالح الحماية المدنية فقد تم إنقاذ 528 4 شخصا من الغرق المحقق خلال الفترة الممتدة من شهر جوان إلى 21 أوت الجاري منهم 932 1 شخص في شهر جويلية و 521 2 خلال الشهر الجاري وفق نفس المصدر.كما تكفلت ذات المصالح بإسعاف 7 جرحى صدمتهم درجات بحرية (جت سكي) منهم 5 خلال شهر جويلية الماضي فيما تم تسجيل وفاة شخصين غرقا بشاطئين غير محروسين. وتم إنقاذ 107 أشخاص من الغرق عبر شواطئ الولاية.

..وحوادث المرور تقتل 17 شخصا منذ بداية الصيف

تم إحصاء 17 قتيلا و 890 جريح جراء حوادث المرور التي وقعت بولاية وهران في الفترة الممتدة من الفاتح جوان الماضي إلى 20 من شهر أوت الجاري حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وحسب حصيلة أعدتها مصالح الحماية المدنية فقد سجل أكبر عدد من الضحايا في شهر جويلية الماضي وذلك بسبعة قتلى و 372 جريحا من مجموع ضحايا حوادث المرور.وخلفت حوادث المرور خلال شهر أوت الجاري 5 قتلى منهم طفل يبلغ من العمر 12 سنة صدمته سيارة يوم 17 أوت بالمخرج الغربي لوهران يضيف نفس المصدر.للإشارة بلغ عدد حوادث المرور المسجلة خلال هذه الفترة 810 حادث عبر مختلف مناطق الولاية.