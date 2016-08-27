الإيقاع بكبار مهرّبي الفواكه من تونس وترويجها بالأسواق المحلية باستغلال وثائق مزورة





أفادت مصادر عليمة لأخر ساعة بأن مصالح أمن دائرة بئر العاتر 90 كلم جنوب عاصمة الولاية تبسة، قد تمكنت نهاية الأسبوع الفارط من الإيقاع بأحد كبار المهربين في بئر العاتر

الحمزة سفيان





حيث أن هذا الشخص الموقوف بحسب المعلومات المتحصل عليها متورط في إدارة شبكات تهريب الفواكه في قضية ما يعرف بتهريب الفواكه واستغلال وثائق مزورة على أنها إنتاج وطني لترويجها في الأسواق المحلية، وقد عمدت شبكات تهريب الفواكه وبعض المواد الغذائية من تكثيف من نشاطها مؤخرا لتدخل أجندتها تهريب الفواكه الموسمية لاسيما المطلوبة مثل الخوخ التونسي بحيث تشير تقارير استخباراتية لدى الجهات الأمنية التنقلات المكثفة لشاحنات الفواكه بالولاية رقم 12 وهي لا تمت بصلة للإنتاج الوطني أو الاستيراد القانوني ليتم حجز عدة شاحنات منها في العملية الأولى بتوقيف شاحنات تحمل كميات معتبرة من الخوخ التونسي ولاذ صاحب البضاعة بالفرار بعد فرض الغرامة الجمركية لفائدة خزينة الدولة والتي تقدر بعدة ملايير وقد نجحت قوات الأمن من توقيفه أول أمس ليقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر ليواجه حكمين بـ 12 و10 سنوات غيابيا بتهمة التهريب وقد يمتد التحقيق وإجراءات البحث والتحري إلى حيازة شهادات إدارية رسمية تتضمن الإشارة إلى أن هذه البضاعة منتوج محلي على الرغم أن تبسة لا تنتج هذه الفواكه، ويبقى التحقيق الأمني قائم بأمر من الجهات القضائية لكشف عمليات عناصر الشبكة وامتداداتها وكيفية حصولها على تلك الشهادات في تسهيل تمرير البضاعة نحو عدة ولايات بالوطن.