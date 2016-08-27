الشرطة تلقي القبض على إمام مسجد بعد تورطه في شبكة للتنقيب عن الآثار والمتاجرة بها في خنشلة

علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن مصالح أمن دائرة أولاد رشاش 30 كلم جنوب شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة قد قامت أول أمس بتوقيف إمام أحد مساجد بلدية المحمل بعد الاشتباه في تورطه ضمن شبكة لنهب و تهريب الآثار بالولاية تم تفكيكها منذ أسبوع بالمنطقة بعد حجز قرابة 4000 قطعة نقدية تعود للعهد الروماني و مجسمات و تماثيل وتوقيف عدد من الأفراد الذين ينحدرون من بلدية ششار وحسب مصدر آخر ساعة فإن التحريات والتحقيقات التي تقوم بها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن أولاد رشاش حول نشاط شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار والمتاجرة بها قد مكنت أمس من إسقاط وتوقيف إمام مسجد ببلدية المحمل يكون هو الآخر متورط مع أفراد الشبكة في التنقيب عن الآثار والمتاجرة بها ، وقد كشف المصدر أن الإمام الموقوف يرافق أفراد الشبكة في عمليات التنقيب ويقاسمهم الأرباح ، حيث من مهام الإمام رقية المكان و منع الجن وطرده من الموقع الذي يقوم أفراد الشبكة بحفره ، وقد اعترف أحد أفراد العصابة بتورط العديد من أئمة المساجد في ولاية خنشلة في عمليات التنقيب التي تتم بحضورهم . مصالح الأمن أوقفت الإمام المذكور على ذمة التحقيق ، في انتظار الكشف عن تفاصيل أخرى عن شبكات التنقيب عن الكنوز والآثار بالولاية في الأيام القادمة .

عمران.ب