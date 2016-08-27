توزيع 120 سكنا اجتماعيا ببلدية بولهيلات

شوشان.ح

تم مؤخرا ببلدية بولهيلات التابعة لدائرة الشمرة بولاية باتنة الافصاح عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، والتي استفاد منها 120 مواطنا، بعد أن تم خلال الأيام الماضية الشروع في دراسة الملفات المودعة من طرف طالبي السكن وكذا خروج اللجنة الموكلة اليها معاينة مدى احقية المستفيدين من هذه السكنات التي لطالما انتظرها أصحابها، خصوصا وأن أغلب المستفيدين منها كانوا يعيشون ظروفا صعبة سواء من حيث الضيق جراء اجبارية بقاء عائلات مع ذويهم في مسكن واحد كان يضم عائلين فأكثر أو أزمة الاستئجار التي كانت تنخر هؤلاء المواطنين في ظل انتظار الإفصاح عن المستفيدين من السكنات، التي وزعت بطريقة ميزها الهدوء والارتياح وسط السكان، ولم يتم تسجيل أي احتجاجات تذكر أين قال المستفيدون منها وحتى الذين أقصوا منها أنها جرت في ظروف جد عادية وأن المستفيدين منها أحق وأولى بها، هذا في الوقت الذي كشف فيه كل من رئيس دائرة الشمرة الذي كان يترأس لجنة السكن وكذا رئيس بلدية بولهيلات أن العملية تمت استنادا إلى المعايير المعمول بها، كاشفا في ذات السياق أنه من المنتظر أن يتم في الآجال القادمة توزيع حصة 90 سكنا أخرى قد تمت الأشغال بها هي الأخرى وأنها في جاهزية تامة لاستفادة أصحابها منها بنفس الطريقة التي تمت بها الحصة الأولى المتكونة من 120 مسكن.