تذبدب في توزيع الماء ببلديتي عنابة وسرايدي لـ 4 أيام





أعلنت الجزائرية للمياه وحدة عنابة عشية أمس الأربعاء أن عملية توزيع الماء الشروب ببلديتي عنابة وسرايدي ستعرف على مدار أربعة أيام كاملة ابتداء من نهار اليوم الخميس نوعا من التذبذب بأحياء البلديتين المذكورتين حيث سيكون التوزيع حسب البرنامج كتالي: أحياء السهل الغربي والزعفرانية وواد القبة وفالمسكورت، سيدي عيسى ، الشريط الساحلي ، واد القبة ، 08 ماي ، سرايدي يوم الخميس والجمعة وأحياء وسط المدينة يوم السبت والأحد المقبلين وهذا قصد التمكن من التدخل على مستوى القناة الرئيسية التي تزود مدينة عنابة انطلاقا من محطة المعالجة بالشعيبة وذلك لإصلاح الأعطاب الكبيرة المسجلة . وأضاف بيان الجزائرية للمياه أن وحدة عنابة وضعت نظاما خاصا للمستشفيات وغيرها من المؤسسات الإستراتيجية لتزويدها بالصهاريج . كما أشارت بأن عملية التزود بالماء الشروب أو التوزيع سيعود تدريجيا إلى النظام العادي بمجرد الانتهاء من الأشغال.

عادل أمين