الشروع في توزيع التعيينات للأساتذة الجدد





شرعت مديريات التربية الوطنية أمس الأربعاء في تسليم الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف التي خصصت لها الوزارة 28 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاث قرارات التعيين في المؤسسات التربوية فيما سيتم إقصاء الأساتذة المتغيبين عن فترة التكوين من الحصول على التعيين.

عادل أمين





وكانت الوزارة الوصية قد دعت مديري التربية إلى الإسراع في تسليم التعيينات للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف 2016 للأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط ، وثانوي ) قبل الـ 28 من الشهر الجاري استعدادا للدخول المدرسي للأساتذة المزمع في الـ 30 من الشهر الجاري والتلاميذ في الـ 04 سبتمبر المقبل ويتم تسليم التعيينات على مستوى مديريات التربية للولايات حسب التخصصات والرتب والبداية تكون مع أساتذة الطور الثانوي والمتوسط والثانوي لمادة الفرنسية وأساتذة الطور الابتدائي لمادة العربية المرتبين حسب الاستحقاق من 01 إلى 200 كما سيتم تعيين أساتذة مدرسة ابتدائية لمادة اللغة العربية المرتبين حسب الاستحقاق من 201 إلى 400 وتعيين أساتذة مدرسة ابتدائية لمادة اللغة العربية المرتبين حسب الاستحقاق من 401 إلى 600. يذكر أن مديريات التربية لا تزال تجري الامتحانات المهنية لموظفي عمال القطاع بجميع مديريات التربية الـ 50 على غرار مديرية التربية لولاية عنابة حيث حددت المناصب الشاغرة للامتحانات المهنية والمتمثلة في 9 مناصب خاصة بمدير ثانوية و 8 مناصب خاصة بمدير متوسطة و 4 مناصب خاصة بمدير الابتدائية هذا إضافة إلى 55 منصبا لمساعد مدير و 2 منصبين اثنين لمفتش تعليم ابتدائي (مفتش اللغة العربية وآخر للغة الفرنسية ) ومنصب واحد لإدارة المتوسطات ناهيك عن تحديد 5 مناصب خاصة بمفتش التعليم المتوسط للموارد و 15 منصب ناظر ثانوية إضافة إلى 8 مناصب لمستشاري رئيس التربية و 56 منصبا لمستشار تربية .