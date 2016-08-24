الحج يلهب أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء





وليد هري

شهد سعر صرف العملة الصعبة في السوق السوداء ارتفاعا محسوسا في الأيام الأخيرة وذلك بعد أن عرف تراجعا طفيفا في الأسابيع الأخيرة.حيث أكد لنا عدد من تجار العمل في كل من شارع «ابن خلدون» و»لاغار» أن سعر صرف العملة الأوروبية ارتفع إلى 18.150 دينارا مقابل كل 100 أورو، وذلك بعد أن وصل سعر صرفه في الأسابيع القليلة الماضية إلى حدود 17.900 دينار، أما سعر صرف الدولار الأمريكي فوصل إلى 16.200 دينار مقابل ورقة 100 من العملة الخضراء، بعد أن كانت في حدود 16000 دينار، فيما ارتفع سعر صرف الدينار التونسي إلى 7600 دينار لكل 100 تونسية بزيادة قدرها 400 دينار، وقد أكد أغلب «الصرافة» الذين تحدثنا معهم بأن هذا الارتفاع سببه إقبال المتوجهين على أداء مناسك الحج على شراء العملة الصعبة في الفترة الأخيرة، والأمر ذاته بالنسبة للراغبين في قضاء عطلتهم خارج الوطن، حيث أكد محدثونا أن هذا الأمر تسبب في نوع من الندرة في العملة الصعبة التي أصبحت تحجز عن طريق «التيليفون» حسب تعبيرهم، مؤكدين أنهم يتوقعون تراجع أسعار الصرف مع الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك موازاة مع تراجع الطلب عليها.