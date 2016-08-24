تسجيل 16,5 مليون مشترك في موبيليس





مايا.س

أصبح موبيليس أول متعامل للهاتف النقال في الجزائر يملك 16,5 مليون مشترك متفوق بذلك على المتعاملين الآخرين للمرة الأولى منذ نشأته في 2004،وأشارت حصيلة موبيليس إلى أن السداسي الأول من 2016 شهد ارتفاعا بنسبة %20 في رقم أعمال هذا المتعامل العمومي مقارنة مع نفس الفترة من 2015 بقيمة 57,2 مليار دينار أي حوالي 519 مليون دولار مع بلوغ 16,5 مليون مشترك متفوقا بذلك على متعاملي الهاتف النقال الآخرين للمرة الأولى،وأشار المتعامل إلى أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث رقم الأعمال مضيفا أنه خاض سنة 2016 بـ «نمو كبير جدا»،وأوضح المتعامل العمومي أن الأرباح قبل خصم قيمة الفوائد والضرائب والاستهلاك شهدت نموا بنسبة %30 بقيمة 21,3 مليار دينار في حين بلغ رقم الأعمال خلال السداسي الثاني من 2016 قيمة 30,4 مليار دينار أي 275,6 مليون دولار،وبفضل هذه النتيجة يتصدر موبيليس متعاملي الهاتف النقال الثلاثة في السوق،ويرى موبيليس أن نسب النمو المرتفعة هذه جاءت نتيجة عدة معايير مشيرا أساسا إلى تعميم ابتداء من جانفي 2016 لعروض الجيل الثالث عبر 48 ولاية وإبقاء التسعيرة بالثانية وإطلاق عرض الدفع البعدي WIN+ الذي ضاعف عدد المشتركين خمسة أضعاف مقارنة مع 2015»،كما تطرق موبيليس إلى وضع إستراتيجية تسويق أجهزة هواتف «من صنع جزائري» في إطار عروض موبيليس تماشيا مع سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني موضحا أن هذه الهواتف المصنوعة محليا حققت في إطار عروض موبيليس مبيعات بـ 5000 وحدة يوميا،ويطمح المتعامل العمومي إلى تحسين شبكة اتصالاته الواسعة عبر الوطن وكذا استقبال زبائنه عبر وكالاته وإعادة تنظيم هياكله من أجل «نجاعة أكبر»،وأعرب موبيليس عن استعداده التام لإطلاق الجيل الرابع فور إعلانه من قبل مصالح سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.