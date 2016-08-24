المدير العام لمجمع سونلغاز ينفي وجود أية تضخيم في فواتير الكهرباء خلال الـ 10 سنوات الأخيرة





نفى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفى قيتوني أمس على هامش الزيارة التي قادته إلى قطاعه بولاية عنابة أي تضخيم لفواتير الكهرباء في العشر سنوات الأخيرة مؤكدا عدم علمه بهذه القضية. حيث قال قيتوني في مستهل رده على سؤال آخر ساعة المتعلق بوجود تضخيم في فواتير الكهرباء من عدمه في العشر سنوات الخيرة أنه لا يوجد أي تضخيم ولا يوجد هذا الكلام من أساسه نافيا بذلك وجود تضخيم في قيمة المنح الثابتة المدرجة في فواتير الكهرباء في العشر سنوات الأخيرة على الرغم من أن هناك وسائل إعلامية قد تداولت الخبر في الأيام القليلة الماضية حيث قالت إن هناك مراسلات ووثائق قد وجهت للمدير العام لمجمع سونلغاز ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز تفيد بوجود تضخيم في قيمة المنح الثابتة والمدرجة في فواتير الكهرباء منذ شهر ديسمبر 2005 إلى غاية مارس 2016 حيث مس التضخيم فواتير زبائن العشر سنوات الأخيرة والمقدر عددهم بحوالي 8 ملايين زبون وهو ما يساوي نحو 1200 مليار سنتيم هذا وقد تداولت ذات الوسائل الإعلامية أن فواتير المستهلكين صححت بعد تسلم سونلغاز تقرير الخبرة التقنية الذي يؤكد تضخيم سعر المنح الثابتة منذ تاريخ 5 ديسمبر 2005 إلى غاية أفريل 2016 وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام لمجمع سونلغاز قد قام بزيارة تفقد إلى قطاعه بولاية عنابة أمس وهي الزيارة الوالي منذ تنصيبه على رأس المجمع.

مازوز.ب