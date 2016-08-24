تعيين 210 إطار سامي بمديريات توزيع الكهرباء والغاز بالشرق





قام أمس المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفى قيتوني بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية لعمال صناعة الكهرباء والغاز على هامش زيارته لقطاعه بولاية عنابة بتوزيع قرارات التعيين في مناصب سامية لـ 210 إطار من مختلف مديريات توزيع الكهرباء والغاز بشرق البلاد. حيث مست عملية التعيينات الجديدة هذه في مناصب سامية بمديريات توزيع الكهرباء والغاز بكل من ولايات الطارف برج بوعريريج، المسيلة ، أم البواقي ، تبسة ، 5 مديرين تم تعيينهم على رأس مديريات التوزيع بالولايات سالفة الذكر ناهيك عن تعيين رؤساء أقسام جدد ورؤساء مقاطعات للكهرباء والغاز ورؤساء مصالح ومديري وكالات تجارية بمديريات توزيع الكهرباء والغاز بعدد من الولايات الشرقية وتدخل هذه الحركة والتعيين للعنصر الشاب بمجمع سونلغاز في إطار تشبيب إطارات المجمع إضافة إلى خلق دينامكية أكثر وبذل مجهودات للارتقاء بالمؤسسة إلى أحسن المراتب في تقديم الخدمات لزبائنها هذا ولم يفوت قيتوني مصطفى الفرصة للحديث على ضرورة العمل الجاد لإطارات المؤسسة قائلا حان الوقت لكل إطار أن يتحمل مسؤوليته والقيام بواجبه في أحسن وجه مشيرا أن مديري بعض المؤسسات قد اعتادوا عدم الخروج من مكاتبهم وهم بذلك لا يعلمون ما يجري بالوكالات التجارية ومختلف المصالح التابعة لمديرياتهم وعند تفاقم أي مشكلة في أي مصلحة سواء كانت مع الزبائن أو غيرهم لا ينصف فيها المظلوم مؤكدا أن الزمن الذي يمكث فيه المديرون والمسؤولون في مكاتبهم قد انتهى داعيا إلى العمل الجاد والمجدي لتطوير وتنمية مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق بتحصيل الديون العالقة لدى الزبائن والتي تقدر بـ 62 مليار سنتيم مبرزا أن المجمع في حاجة ماسة لجمع أمواله هذه من أجل أن يتمكن في الاستمرار وتجسيد المشاريع إذ أنه لا يعقل أن المجمع له أموال عند الزبائن ويذهب لطلب الأموال من الدولة لاسيما في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مشيرا في ذات السياق أن سونلغاز بحاجة إلى موارد مالية لمواصلة عملها هذا وقد رفع قيتوني سيف الحجاج في وجه العمال والموظفين وخاصة المسؤولين الذي لا يقدمون نتائج مرضية في أعمالهم. داعيا إلى التنافسية في تقديم الأفضل ما بين مديريات توزيع الكهرباء والغاز وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام لمجمع سونلغاز يعتبر هذه الزيادة المحطة الأولى في عدد الزيارات المبرمجة لمختلف ولايات الوطن منذ تنصيبه.

مازوز بوعيشة