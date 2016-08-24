مصالح الدرك الوطني بقسنطينة تسجل أزيد من 14 ألف سحب لرخصة سياقة





كشفت مصالح الدرك الوطني عن تسجيل ارتفاع كبير في المخالفات المرورية خلال السداسي الأول لسنة الجارية فيما تم سحب أزيد من 14 ألف رخصة سياقة من قبل مصالحهم الموزعين على مختلف نقاط الولاية مقارنة بالسنة الماضية أين سجلت نسبة 15 ألف سحب لرخصة سياقة خلال طول السنة على عكس السنة الحالية العدد متقارب بالنسبة للسداسي الأول فقط ، و هو ما اعتبره قائد سرية الطرقات للدرك الوطني بقسنطينة بالرقم الكبير خاصة وأن السنة الجارية أمامها أربع أشهر على الانقضاء و بالتالي إمكانية تسجيل زيادة في عملية السحب أكيدة أمام عدم مراعاة بعض السائقين قوانين لمرور مؤكد في نفس الوقت أن مصالحه تتبع إجراءات لينة مع المخالفات المسجلة عل مستوى الطرقات مثل التحسيس والتوعية، والإعلام قبل المرور إلى آخر مرحلة، المتمثلة في السحب الفوري لرخص السائقين .

ع.العبودي