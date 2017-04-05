”كوندور” يطلق أحدث هواتفه الذكية من نوع “ألور آ 55 بلوس”





ف.وليد

بعد الكشف عنه في مؤتمر الموبايل العالمي ببرشلونة في شهر فيفري الماضي، أعلن الرائد محليا وقاريا في مجال التصنيع التكنولوجي “كوندور” إلكترونيكس أول أمس عن إطلاقه رسميا لهاتفه الذكي الجديد من سلسلة هواتف “ألور” وهو هاتف “ألور آ 55 بلوس”، الذي يعتبر منتوجا محليا جديدا لا مثيل له في السوق من حيث المتانة والفعالية والأمن والاقتصاد الطاقوي، جذاب وجميل وتحفة في التصنيع، أقل ما يقال عن الهاتف الجديد لكوندور “ألور آ 55 بلوس”، بهيكله المعدني الصلب واللامع، التحفة التكنولوجية الجديدة التي أطلقها العملاق الجزائري “كوندور” مزودة ببطارية تصل قدرتها إلى 5000 ميلي أومبير، وهو ما يضمن استخداما مستمرا للهاتف طوال اليوم، وفي جميع الظروف، مما يجعل صاحبه في غنى تام عن بطاريات “الباور بانك”، ويتميز الهاتف الجديد “كوندور ألور آ 55 بلوس” بسرعة الشحن، وذلك بفضل تكنولوجيا شريحة الشحن المزدوج، مع نظام تبريد ذكي لمنحه أمانا أكثر، ويتوفر الهاتف الجديد لكوندور على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل وخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل، وشاشة عالية الدقة 5ر5 بوصات “فول أتشدي أموليد” مع زاوية بصرية جد واسعة، وسرعة في التجاوب لا مثيل لها، وتم تجهيز “الكوندور ألور آ 55 بلوس” بمعالج قوي “أوكتا كور بي 10” وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيغابايت، ويتوفر على قارئ بصمة رقمي في واجهة الجهاز، لضمان انسيابية أكثر في الاستخدام، فضلا عن تزويده بنظام لاقط بالأشعة تحت الحمراء للتحكم في مختلف الأجهزة بفضل تطبيق “كوندور سمارت ريموت”، ويوجد الهاتف الجديد “كوندور ألور آ 55 بلوس” في السوق بلوني الموكا والذهبي وبسعر استثنائي لا يتعدى 44 ألف دج.